Ook demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is vrijdag ingeënt tegen COVID-19. Welk vaccin hij kreeg, is niet bekend. De minister liet zijn kans in ieder geval niet onbenut om het belang van vaccineren te benadrukken en alle zorgmedewerkers te bedanken.

"Met dank aan de wetenschap, met dank aan ál die mensen die zich dag in dag uit inzetten om de vaccinatieoperatie tot een succes te maken", schrijft De Jonge op sociale media. "Hulde voor al die fantastische mensen van de GGD. Prik voor prik banen we ons een weg uit de crisis. Zoveel om dankbaar voor te zijn."