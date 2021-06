Het demissionaire kabinet houdt voorlopig vast aan de coronamaatregelen in het basisonderwijs. Daarmee wordt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) overgenomen.

"Het loslaten van deze maatregelen zal ertoe leiden dat kinderen met meer andere kinderen contact hebben, en dat volwassenen met meer kinderen contact hebben", schrijft het OMT in zijn laatste advies.



De PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt, reageert teleurgesteld. Die had "gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten".



Bij de volgende ronde van versoepelingen, die gepland staat voor 30 juni, ontstaat mogelijk wel ruimte om regels los te laten. "Dit is wanneer het aantal besmettelijke personen in Nederland (en daarmee de infectiedruk) belangrijk verder gedaald is", aldus het OMT. De PO-Raad merkt op dat regio Noord dan "al bijna met vakantie gaat".