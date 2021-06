Vanaf maandag kan het coronavaccin bij alle GGD's in het gele boekje worden gestempeld als hierom wordt gevraagd, maakt koepelorganisatie GGD GHOR donderdag bekend.

Op dit moment mogen GGD's zelf beslissen of ze een vaccinatie bijschrijven in het boekje. Daardoor kwam het soms voor dat mensen die vroegen of het vaccin kon worden bijgeschreven, nul op het rekest kregen. Gevaccineerden krijgen wel altijd een registratiebewijs op papier mee wanneer ze een coronaprik hebben gehad.



In het vaccinatieboekje, dat tegenwoordig ook digitaal te gebruiken is, kunnen alle vaccinaties worden geregistreerd. Op deze manier weten mensen waartegen ze zijn ingeënt. Ook is het boekje handig voor op reis.