Er zijn wereldwijd twee miljard coronaprikken gezet, blijkt donderdag uit een telling van persbureau AFP. Het aantal van 2.109.696.022 werd in zes maanden bereikt.

Personen uit 215 landen kregen één of meerdere vaccinaties toegediend. Zes op de tien vaccins werden gezet in de drie landen met de meeste inwoners, te weten China (704,8 miljoen prikken), India (221 miljoen) en de Verenigde Staten (296,9 miljoen).



Israël is volgens AFP het land met de hoogste vaccinatiegraad. Zes op de tien inwoners zijn daar volledig gevaccineerd. In Europa is Duitsland koploper, met 43 procent van de inwoners die in ieder geval één coronaprik heeft gehad.



Zes landen zouden nog niet zijn begonnen met vaccineren: Noord-Korea, Haïti, Tsjaad, Tanzania, Burundi en Eritrea.