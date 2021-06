Door een storing bij de website voor het maken van vaccinatieafspraken kan een onbekend aantal mensen geen afspraak maken. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland na berichtgeving van de NOS. Het specifieke aantal gedupeerden is onbekend, maar het gaat volgens de koepel niet om "honderden of duizenden mensen".

Sommige bezoekers krijgen op de website te zien dat ze geen afspraak kunnen maken, terwijl ze wel degelijk aan de beurt zijn. De link onder de melding, die informatie moet geven over waarom er geen afspraak gemaakt kan worden, leidt websitegebruikers naar een verkeerde pagina.

Het is niet bekend wanneer de site weer naar behoren werkt. Gedupeerden krijgen in de tussentijd het advies om cookies te verwijderen of bijvoorbeeld de site in een incognitovenster te openen.