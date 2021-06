Als iemand na een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca last krijgt van een zeldzame en gevaarlijke bijwerking in het bloed, dan mag hij geen tweede prik met het middel krijgen. Dat zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse toezichthouder voor vaccins.

De Gezondheidsraad onderzoekt of het mogelijk is vaccins te combineren, zodat mensen bij de tweede prik een ander middel krijgen dan bij de eerste prik. Zolang daar geen duidelijkheid over is, raadt het CBG mensen aan voor advies contact op te nemen met de behandelend arts.