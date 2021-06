Mensen uit 1982 en 1983 moeten iets langer wachten voor ze een afspraak kunnen maken voor een coronavaccinatie. De GGD en het RIVM nodigen woensdag geen nieuwe geboortejaren uit voor een prik.

Mensen uit 1981 werden dinsdag uitgenodigd. Op maandag konden mensen uit 1979 en 1980 een prikafspraak maken. Vorige week kwamen mensen uit 1969 tot en met 1978 aan de beurt.

Elk geboortejaar bestaat uit ongeveer 200.000 mensen. Na die 'sprint' is het nodig om nu even pas op de plaats te maken, aldus het RIVM. Mensen uit 1982 en 1983 kunnen misschien donderdag alsnog inloggen om de prikafspraak online in te plannen.



Het demissionaire kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil, een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. De overheid wilde voor begin juli al klaar zijn met de eerste prikronde, maar dit loopt wat vertraging op.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) komt dat doordat vaccinfabrikant Janssen voorlopig veel minder doses kan leveren dan verwacht.