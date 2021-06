De Gezondheidsraad brengt woensdag een nieuw advies aan het demissionaire kabinet naar buiten. Waarover dat advies precies gaat, laat de instantie vooralsnog in het midden, maar het heeft te maken met het coronavirus.

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad onder meer gevraagd om advies over het coronavaccin van AstraZeneca. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloot in april, op advies van de raad, om dat vaccin alleen nog toe te dienen aan mensen van zestig jaar en ouder.

Mensen die jonger zijn, krijgen een van de andere vaccins. Dat besluit werd genomen vanwege de risico's op bijwerkingen bij het vaccin van AstraZeneca. Het kabinet wil van de raad weten of het mogelijk is om de leeftijdsgrens te verlagen, zodat het AstraZeneca-vaccin aan meer mensen kan worden gegeven.



Een ander advies waar de Gezondheidsraad nog aan werkt, gaat over het vaccineren van kinderen van twaalf jaar en ouder. De Europese toezichthouder voor vaccins, het EMA in Amsterdam, zegt dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech daarvoor kan worden gebruikt. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen en wacht op het advies van de Gezondheidsraad.



Verder onderzoekt de Gezondheidsraad of het mogelijk is vaccins te 'mixen'. Daarbij zou iemand bij de tweede prik een ander vaccin krijgen dan bij de eerste inenting. De overheid zou dan minder snel in de problemen komen als een fabrikant leveringsproblemen heeft.