Jaap van Dissel heeft vanavond de Akademiepenning in ontvangst genomen. De RIVM-directeur ontvangt de prestigieuze wetenschapsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor zijn rol in de bestrijding van COVID-19 in Nederland.

Van Dissel benadrukte in zijn acceptatiespeech dat Nederland nog niet van het coronavirus af is. "We moeten nog wat verder zijn voordat we het sein 'brand meester' kunnen geven", aldus Van Dissel, die ook waarschuwde dat vaccineren mogelijk een terugkerende noodzaak wordt.