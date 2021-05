In Frankrijk geldt vanaf maandag geen leeftijdsgrens meer voor volwassenen voor het ontvangen van een vaccin tegen COVID-19. Dat heeft premier Jean Castex eerder deze maand bekendgemaakt. Alle inwoners van achttien jaar of ouder komen voortaan in aanmerking voor een vaccin.

De opening van de vaccinatie voor alle volwassenen vindt twee weken eerder plaats dan verwacht. Oorspronkelijk was deze pas gepland voor half juni, maar volgens de premier is Frankrijk meer dan ooit op de goede weg.

Ruim 25 miljoen inwoners van Frankrijk hebben tot nu toe hun eerste coronaprik ontvangen. Het gaat om bijna 40 procent van de bevolking. Bijna twaalf miljoen inwoners, iets meer dan 20 procent van de bevolking, is volledig ingeënt.