210 van 410 geteste inwoners van Suriname bleek zaterdag besmet met het coronavirus, meldt Starnieuws. Dat komt neer op 51,2 procent. Vrijdag liet de Surinaamse president Chan Santokhi weten dat de coronasituatie in Suriname onbeheersbaar is.

Vanaf maandag is voor 2,5 week een totale lockdown van kracht in het land met bijna 600.000 inwoners. Voor de ziekenhuizen geldt vanaf dan code zwart, voor Suriname als land code paars - de hoogste risiconiveaus. Het afkondigen van code zwart betekent volgens Santokhi dat de ziekenhuizen anders ingericht zullen worden en dat alle hulp gericht is op de COVID-19-patiënten.