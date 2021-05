De eerste Nederlandse zorgmedewerkers die Suriname gaan helpen in de strijd tegen het coronavirus, gaan waarschijnlijk vrijdag richting het land, laten betrokkenen bij het hulpprogramma weten aan NOS en NRC.

Naar verwachting vertrekken ongeveer vijftien artsen en verpleegkundigen naar Suriname. Daar aangekomen gaan ze samen met de Surinaamse zorgmedewerkers inventariseren of er nog extra hulp nodig is. De zorgmedewerkers zullen op zowel de reguliere corona-afdelingen als op de intensive care helpen.



Suriname gaat gebukt onder een hevige golf van het virus. President Chan Santokhi noemde de situatie vrijdagavond "niet meer beheersbaar". In het land geldt code paars, en in het ziekenhuis geldt vanaf maandag code zwart, de hoogste risiconiveaus. Voor de komende tweeënhalve week is een totale lockdown afgekondigd.