Het aantal coronabesmettingen is in alle zestien Duitse deelstaten onder het risiconiveau van 50 besmettingen per 100.000 inwoners gedaald. Dit risiconiveau bepaalt of een brede heropening van de maatschappij en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen veilig wordt geacht.

In meerdere Duitse deelstaten stonden verdere versoepelingen gepland voor het moment dat ze minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners vaststelden. Zo wordt in verschillende steden en districten in Beieren de verplichting om een negatieve coronatest te overhandigen bij sportevenementen, theaters, openbare zwembaden en sportscholen opgeheven als de besmettingsgraad stabiel blijft.



In de deelstaat Hessen zal het in sommige gebieden weer mogelijk zijn om met meer mensen thuis af te spreken en om bij restaurants en cafés binnen te eten. Ook mogen scholieren en studenten weer volledig naar school, hoewel daar nog wel gebruik wordt gemaakt van sneltesten.