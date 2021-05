Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) is zondag iets verder gedaald tot 486. Dat zijn er 13 minder dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ziekenhuizen behandelen momenteel in totaal 1.327 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 25 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn er twaalf bedden vrijgekomen door de uitstroom van coronapatiënten. Daar liggen nog 841 coronapatiënten.



Ziekenhuizen nemen ook steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 89 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic, tegenover 110 een dag eerder.