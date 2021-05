Al vijf dagen lang zijn er geen nieuwe coronabesmettingen op Curaçao geregistreerd. Tussen 23 en 29 mei is er slechts één besmetting gemeld. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen week meer dan vijfduizend mensen getest. De coronagolf die het eiland in maart en april teisterde, lijkt voorbij.

Er zijn nu in totaal nog 28 actieve besmettingen op het eiland, terwijl dat aantal op 10 april nog boven de 4.700 lag. Tussen 20 maart en 20 mei overleden 99 coronapatiënten, maar sinds 20 mei zijn er geen coronagerelateerde sterfgevallen meer op het eiland geregistreerd.