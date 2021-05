OMT-lid Menno de Jong is voorzichtig positief over het plan van het demissionaire kabinet om eind juni festivals weer toe te staan. Dat vertelt de viroloog in gesprek met AT5. "Festivals als Lowlands zijn mogelijk, maar we moeten niet overmoedig raken", aldus De Jong.

De deskundige zegt dat de huidige daling van de coronacijfers hem blij stemt en dat de situatie in Nederland steeds rooskleuriger wordt. Daarbij helpt het mooie, warme weer ook, stelt De Jong.

De plannen van het kabinet zijn nog niet officieel ter advisering aan het OMT voorgelegd, omdat de voorgenomen versoepelingen pas eind juni plaatsvinden. Dan wil het kabinet stap 4 én 5 van het heropeningsplan doorvoeren, waardoor bijvoorbeeld festivals onder voorwaarden weer mogelijk zouden zijn. Binnenkort buigt het OMT zich officieel over het plan.

Ook stap 3 van het heropeningsplan wordt vier dagen vervroegd, waardoor vanaf aanstaande zaterdag bijvoorbeeld de horeca tot 22.00 uur open mag blijven en de lockdown feitelijk ten einde komt. Dat is vier dagen eerder dan gepland. De Jong zegt dat die kleine versnelling niet al te veel uitmaakt. "De cijfers blijven wel dalen."