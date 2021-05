Enkele honderden Nederlanders hebben hun strijd tegen het coronabeleid zaterdag verlegd naar Brussel. Ze kwamen met Belgen en andere Europeanen bijeen in een Brussels stadsbos en trokken vervolgens naar de Europese instellingen. Met voorman Willem Engel in de voorste gelederen, die opnieuw de liefde predikte en grapte over zijn Twitter-discussies met de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

De organisatoren mikten op 40.000 demonstranten uit heel Europa, maar het bleef zaterdag naar schatting bij enkele duizenden. Onder hen veel Nederlanders, Dordtenaar Marcel Ekel bijvoorbeeld. "Dat is wel jammer. We hoopten dat we ons vandaag konden verbinden met verzetsbewegingen uit andere Europese landen."