De Indiase gezondheidsautoriteiten hebben zaterdag opnieuw een daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen kunnen melden. In 24 uur tijd kwamen er 173.790 gevallen bij, de geringste toename in 45 dagen. De top van de tweede golf viel op 6 mei met bijna 415.000 nieuwe gevallen. Tot dusver zijn ruim 27,7 miljoen infecties geregistreerd op een bevolking van bijna 1,4 miljard mensen.

Het sterftecijfer vertoont sinds een week een dalende tendens, maar is met 3.617 nieuwe slachtoffers zaterdag nog steeds aanzienlijk. In totaal heeft COVID-19 nu officieel meer dan 322.000 Indiërs het leven gekost. Het werkelijke aantal is vermoedelijk hoger.