Nederland verstuurt binnen enkele dagen medische middelen én personeel naar Suriname om de verslechterde coronasituatie te bestrijden, meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zaterdag. Vrijdagavond maakte het kabinet al bekend tussen de 500.000 en 750.000 AstraZeneca-vaccins te sturen naar het land om het vaccinatieproces te versnellen.

In Suriname is in de nacht van vrijdag op zaterdag een totale lockdown en code zwart afgekondigd. Volgens president Chan Santokhi is de verspreiding van het coronavirus in het land niet meer te beheersen.