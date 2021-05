Zwangere vrouwen krijgen toch niet met voorrang een prik tegen het coronavirus. Het kabinet heeft dit wel overwogen en hierover advies gevraagd aan het RIVM. Maar demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zo'n vervroegde uitnodiging weinig effect heeft op de snelheid waarmee deze groep wordt gevaccineerd.

Een belangrijke overweging is ook dat zwangere vrouwen die risico lopen op een "ernstig beloop van COVID-19" met mogelijke gevolgen voor het kind, al in de groep vallen van mensen met een medische indicatie. Zij hebben dan een aandoening die ze kwetsbaar maakt voor COVID-19. Deze groep wordt met voorrang gevaccineerd, zegt De Jonge.



Daarnaast zullen ook twintigers "nu al naar verwachting binnen enkele weken" een uitnodiging voor een prik op de mat krijgen. "Verdere prioritering is dus vanwege het hoge tempo van vaccineren niet nodig", meldt De Jonge. "Omdat vaccinatie ook voor zwangere vrouwen belangrijk is werd en wordt er uitgebreid en gericht met deze doelgroep gecommuniceerd."