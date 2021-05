Tientallen studenten die nog lang niet aan de beurt waren voor hun coronaprik konden voordringen doordat ze bij de GGD meldden dat ze een medische indicatie hebben, schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van gesprekken met studenten. Door de gebrekkige controle kregen de studenten ten onrechte al een prik.

In gesprek met de krant zeggen studenten dat zij geprikt willen worden vanwege de hoge prijs van PCR-tests, de lage vaccinatiebereidheid in andere groepen en het risico om in de laatste fase van de pandemie alsnog besmet te raken.

De GGD bevestigt de "onfatsoenlijke" gang van zaken en zegt tijdens het vaccinatieproces uit te gaan van "menselijk fatsoen". Het systeem wordt niet aangepast, omdat het laagdrempelig moet blijven. Er zou in ieder geval zijn voorgedrongen in vaccinatiestraten in Amsterdam, Koog aan de Zaan, Rotterdam, Groningen en Huizen en op Schiphol.

RTL Nieuws meldde eerder deze maand al dat mensen gemakkelijk konden voordringen in het vaccinatieproces door zich voor te doen als zorgmedewerker. Vervalste uitnodigingen werden niet gecontroleerd.