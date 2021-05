De Indiase variant van het coronavirus is tot nu toe vastgesteld in zeker 53 gebieden. Dat staat in een woensdag uitgebracht rapport van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarnaast zegt de organisatie informatie te hebben ontvangen van onofficiële bronnen dat de mutatie in nog eens zeven andere gebieden is aangetroffen.

Coronavirusvariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie lijkt verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft veroorzaakt in Zuid-Azië. Eerder was al bekend dat de variant ook in zeker 43 andere landen is waargenomen, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.



De WHO verklaarde de Indiase variant eerder deze maand als "wereldwijde zorg". Meerdere landen hebben het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit het land slechts onder strenge voorwaarden binnen.