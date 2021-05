De leeftijd van COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis liggen daalt flink. De meeste patiënten die deze maand werden opgenomen, zijn vijftigers. Dat schrijft het AD dinsdag op basis van nieuwe gegevens die de krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). "De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de intensive care (ic) krijgt, zijn de niet-gevaccineerden", zegt ic-baas Diederik Gommers.

Van alle patiënten op de coronaverpleegafdeling is nu ruim een kwart (26,1 procent) 50 tot en met 59 jaar oud, waarmee het de grootste groep is. 46,6 procent van de patiënten op de verpleegafdeling is een vijftiger of jonger. Voorheen waren de meeste mensen die werden opgenomen in het ziekenhuis zeventiger of tachtiger, maar deze leeftijdsgroepen zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd.



Volgens Gommers maakt de leeftijdsdaling de effecten van het vaccineren zichtbaar. "Wij waren er al van overtuigd dat het vaccin werkt, en deze cijfers tonen aan dat het ook daadwerkelijk zo is. Je ziet dus al effect na de eerste prik."