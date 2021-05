Op vier bunkers langs de Duinweg in het Zeeuwse Koudekerke zijn gele davidssterren met daarin het woord covid aangebracht. De sterren doen sterk denken aan de Jodensterren die Joden moesten dragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De politie weet niet wie de bunkers beklad heeft.

De politie spreekt van een "misselijkmakende" en "dieptrieste" actie. "Dat je het niet eens bent met keuzes die de politiek maakt, dat kan en daar is op zich niets mis mee. Maar om op deze manier je standpunt duidelijk te maken, is misselijkmakend."



De bunkers in Koudekerke maakten deel uit van de Atlantikwall, een verdedigingslinie die tijdens de oorlog door nazi-Duitsland was aangelegd om een geallieerde invasie te voorkomen. Waterschap Scheldestromen beheert de bunkers en is op de hoogte gesteld. De politie heeft een onderzoek geopend en is op zoek naar getuigen.



Actiegroepen als Viruswaarheid hebben het coronabeleid het afgelopen jaar al eens vergeleken met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo vergeleek Viruswaarheid-voorman Willem Engel mondkapjes met Jodensterren.