India is maandag de grens van 300.000 bevestigde coronagerelateerde sterfgevallen gepasseerd, zo maakte het Indiase ministerie van Volksgezondheid bekend. Alleen de Verenigde Staten en Brazilië gingen India voor.

In het afgelopen etmaal zag India het aantal overleden coronapatiënten met 4.454 stijgen. In de afgelopen twee weken stierven ongeveer 50.000 inwoners van India aan de gevolgen van het coronavirus.



Het totale aantal besmettingen in India is gestegen tot boven de 26,7 miljoen. Dat is het op een na grootste aantal besmettingen wereldwijd. Alleen de VS telt meer gevallen: daar zijn ruim 33 miljoen inwoners besmet geraakt.