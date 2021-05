De Indiase hoofdstad New Delhi zal vanaf volgende week de lockdown versoepelen als het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. De landelijke autoriteiten melden zondag net iets meer dan 240.000 bevestigde gevallen, het laagste dagcijfer in ruim een maand. Daarvan waren er zo'n 1600 afkomstig uit New Delhi.

De hoofdstad ging op 20 april in lockdown. Het aantal besmettingen dat er wordt vastgesteld, daalt al enige weken. Het percentage positieve uitslagen onder de geteste mensen ligt momenteel onder de 2,5 procent. Dat was vorige maand maar liefst 36 procent, aldus de lokale autoriteiten.



India kreeg begin april te maken met een flinke toename van het aantal infecties met het coronavirus. Als gevolg daarvan raakte de zorg in onder meer New Delhi overbelast, waardoor niet alle ernstige zieke coronapatiënten behandeld konden worden. De tweede golf piekte volgens de statistieken zo'n twee weken geleden. Er werden toen enkele dagen elkaar achter elkaar meer dan 400.000 nieuwe infecties gedocumenteerd