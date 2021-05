Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de zesde dag op rij gedaald, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er momenteel 1.714 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 17 minder dan zaterdag.

Op de intensive cares zijn 27 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen. Het totale aantal patiënten met COVID-19 op de intensive cares bedraagt zondag 610. Dat zijn er acht meer dan de dag ervoor. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.104 coronapatiënten, 25 minder dan zaterdag. Het afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 96 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen.