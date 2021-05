Het kabinet buigt zich zaterdag tijdens het Cathuisoverleg of maatregelen in het voortgezet onderwijs van kracht blijven, of middelbare scholen de laatste weken van het schooljaar weer volledig open kunnen. Leerlingen zouden dan geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren en alle middelbare scholieren zouden mogelijk weer de hele week fysiek les kunnen krijgen. Alleen eindexamenleerlingen kunnen momenteel de hele week naar school.

Het Outbreak Management Team is gevraagd of en hoe scholen weer open kunnen voor alle scholieren. Niet iedereen is voor een mogelijke heropening.

Zo noemt CNV Onderwijs het "niet wenselijk", omdat veel leraren niet zijn gevaccineerd en het voor hen lastig zal zijn voldoende afstand te houden tot leerlingen, aldus de vakbond. "En dat zou weer meer ziekteverzuim tot gevolg hebben. Waarom zou je een dergelijk risico nemen in de laatste weken van het schooljaar?"



In het Catshuis zal ook worden gesproken over de verdere aanpak van de coronacrisis richting de zomer, met aandacht voor zowel het afschalen van de maatregelen als de crisisstructuur, als het daar eenmaal tijd voor is.