Curaçao heeft maandag nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf woensdag wordt de ingangstijd van de avondklok verschoven van 21.00 uur naar 23.00 uur. De avondklok geldt tot 4.30 uur.

Ook wordt het weer mogelijk om de stranden overdag te bezoeken. Sinds 24 maart was dat niet mogelijk, hoewel sinds enkele weken mensen onder voorwaarden wel 's ochtends en aan het eind van de middag mochten zwemmen. Voor de stranden gelden nog wel restricties, zoals een verbod op groepsvorming.



Door versoepeling van de avondklok mogen restaurants tot 22.00 uur openblijven. Wel gelden nog restricties. Niet meer dan vier personen mogen aan een tafel plaatsnemen en een bezoek mag niet langer dan twee uur duren. Bioscopen en casino's mogen weer open tot 20.00 uur.



Het vaccinatieprogramma verloopt voorspoedig op Curaçao, meldt de overheid. Twee derde van de volwassen bevolking (meer dan 80.000 personen) heeft één of twee vaccinaties ontvangen. Daarnaast mogen zwangere vrouwen gevaccineerd worden, evenals jongeren van 16 of 17 jaar die bepaalde medische aandoeningen hebben.