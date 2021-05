Disneyland Paris opent op 17 juni de deuren weer. Hierbij gelden wel aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Vanaf dinsdag 18 mei kunnen toegangskaarten worden gereserveerd.

Als eerst gaan het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club en Disney Village open. Vanaf 21 juni gaat Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ook open.

Wel heeft het park aangescherpte regels in verband met het coronavirus. Zo wordt de 1,5 metermaatregel te allen tijde gehandhaafd, is het dragen van een mondkapje verplicht en krijgen acteurs een training over alle coronaregels.