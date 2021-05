Het coronavaccin van de Franse farmaceut Sanofi en het Britse GlaxoSmithKline (GSK) gaat de derde en laatste onderzoeksfase in, waarin het getest gaat worden op meer dan 35.000 volwassenen. Het kandidaat-vaccin toonde positieve resultaten in de eerste onderzoeksfases, melden de farmaceuten tegenover Reuters.

De tweede onderzoeksfase, waarin het vaccin op een kleine groep van 722 mensen werd getest, liet volgens de farmaceuten zien dat de proefpersonen een soortgelijke antilichaamrespons vertoonden als mensen die hersteld zijn van het coronavirus. Vooral bij mensen die eerder een corona-infectie hebben doorgemaakt zou er sprake zijn van een "bijzonder hoge immuunrespons" na een enkele dosis. Daarmee zou het vaccin voor deze groep in het bijzonder veelbelovend zijn.



De ontwikkeling van het Sanofi-vaccin kreeg in december een tegenslag te verduren toen bleek dat het vaccin bij vijftigplussers minder goed leek te werken dan verwacht. In februari werd daarom een nieuw onderzoek met een verbeterd vaccin gestart. De producenten hopen dat het vaccin in het vierde kwartaal formeel goedgekeurd kan worden.