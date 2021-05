Mensen die zijn geboren in 1963 en 1964 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Vanaf dinsdag krijgen zij de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie op de mat, maar vanaf zondag kan al online een afspraak worden gemaakt.

Het gaat om ongeveer 450.000 mensen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer- of Moderna-vaccin.

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd, bijvoorbeeld omdat ze in de zorg werken. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM.