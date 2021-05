Het aantal mensen dat in Suriname in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een coronabesmetting is flink gestegen. Volgens cijfers van de Surinaamse regering werden er zaterdag 180 mensen opgenomen, een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van vrijdag. Toen belandden er 160 mensen in het ziekenhuis vanwege COVID-19.

Op de intensive care liggen momenteel 29 mensen.

De cijfers zijn relatief hoog, omdat er in Suriname erg weinig wordt getest. De afgelopen 24 uur werden er iets meer dan driehonderd tests afgenomen. Daarvan waren er 121 positief.