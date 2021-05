Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care (ic) komt te liggen, blijft hard dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 163 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. Dat is het kleinste aantal sinds 22 februari. Het is niet duidelijk in hoeverre het kleine aantal opnames met Hemelvaartsdag te maken heeft.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg licht. Ziekenhuizen behandelen nu 2.250 coronapatiënten, 19 meer dan op donderdag. In de drie voorgaande dagen waren 256 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Verpleegafdelingen kregen het iets drukker. Het aantal coronapatiënten steeg daar met 24 naar 1.522. Het aantal coronapatiënten op de ic's daalde voor de negende dag op rij. Die vleugels behandelen nu 728 mensen, 5 minder dan op donderdag. Dat is het kleinste aantal sinds 2 april.