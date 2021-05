In India is het aantal overleden coronapatiënten in het afgelopen etmaal met vierduizend toegenomen, maakt het Indiase ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekend. Het officiële dodental komt daarmee uit op 262.317.

Doordat in de afgelopen 24 uur nog eens 343.144 besmettingen zijn geregistreerd, is het totale aantal besmettingen boven de 24 miljoen uitgekomen.

India telt inmiddels het op een na grootste aantal besmettingen en heeft het op twee na hoogste dodental ter wereld.