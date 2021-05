Zo'n 750 tot 1.000 deelnemers in Den Bosch hebben donderdagmiddag meegelopen in de Walk of Freedom, een manifestatie tegen het coronabeleid. Volgens de gemeente Den Bosch en de politie verliep de demonstratie rustig.

De betogers begonnen omstreeks 14.00 uur aan een wandeling vanuit de binnenstad. De tocht eindigde twee uur later bij het Centraal Station van Den Bosch. De gemeente meldt dat van tevoren afspraken waren gemaakt met de organisatie over de route en de begeleiding.



De gemeente en politie hielden vooraf rekening met "meerdere scenario's". De afgelopen weken zijn diverse protestmarsen gehouden onder de naam Walk of Freedom door het land en hoewel die meestal vredig verliepen, zag de politie zich afgelopen weekend nog genoodzaakt om in te grijpen bij een demonstratie tegen het coronabeleid in Barneveld.



De protestgroep Walk of Freedom onderscheidt zich met gele paraplu's.