Omdat het kabinet verwacht dat COVID-19 na de pandemie kan terugkeren, worden voor de jaren 2022 en 2023 ruim 60 miljoen vaccins ingekocht, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in een Kamerbrief. Nederland moet dan over voldoende vaccins beschikken om de gehele bevolking vanaf twaalf jaar volledig te kunnen vaccineren. Het gaat om zo'n 15.250.000 inwoners.

Als zij 2 doses per jaar nodig hebben, zijn er in totaal 61 miljoen vaccins nodig. Het is nog niet duidelijk uit welke vaccins de voorraad zal bestaan.

De Jonge schrijft dat hij waarde hecht aan betrouwbare producenten die aan de Europese Unie kunnen leveren en zoveel mogelijk willen produceren binnen de EU.

De Europese Commissie heeft met de farmaceuten BioNTech en Pfizer een eerste contract gesloten voor de periode 2022-2023. Dat zou Nederland in die periode ruim 35 miljoen vaccindoses opleveren.