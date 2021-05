Het vieren van Koningsdag en Koningsnacht heeft in Amsterdam tot zeker zestien clusters met ten minste 69 coronabesmettingen geleid, schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in het laatste gepubliceerde advies. In totaal gaat het om 466 besmettingen.

Demissionair premier Mark Rutte sprak dinsdagavond tijdens de persconferentie al zijn zorgen uit over de ontwikkelingen in Amsterdam. Hij wees erop dat de personen die tijdens de feestdag het virus opliepen, nu hun huisgenoten en hun families kunnen besmetten. "En dan loopt het snel op."

Rutte en het OMT doen geen uitspraken over het effect van Koningsdag in andere steden. Onderzoek moet aantonen of elders ook grote clusters zijn ontstaan na 27 april.

Uit foto's op sociale media bleek dat tijdens Koningsdag grote groepen mensen zich op veel plekken in het land onvoldoende aan de geldende coronaregels hielden. Meerdere steden sloten parken en toegangswegen af om bezoekers te weren.

Verbetering: In dit artikel stond vermeld dat in Amsterdam minstens 1.104 besmettingen waren ontstaan tijdens Koningsdag. Die informatie blijkt onjuist en is aangepast. Het gaat momenteel om 466 besmettingen. Volgende week worden de definitieve cijfers bekendgemaakt.