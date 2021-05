Uitgeverij Sdu, die het gele vaccinatieboekje uitgeeft, begrijpt niet waarom niet alle GGD's een stempel in het boekje zetten als mensen daar bij hun vaccinatie tegen COVID-19 om vragen.

"Mensen gaan ermee naar de GGD's als ze hun prik halen, maar sommige GGD's willen het niet invullen. Vervolgens bellen mensen ons voor hulp, maar wij kunnen niets doen", zegt Willeke de Groot, directeur overheid van de Sdu maandagavond in de uitzending van Nieuwsuur. Volgens De Groot speelt het probleem met name in GGD-regio's Drenthe, Haaglanden en Oost-Gelderland.

Koepelorganisatie GGD GHOR twitterde maandag dat iedere GGD zelf bepaalt of de vaccinatie wordt bijgeschreven in het gele boekje. De organisatie benadrukt dat mensen hoe dan ook altijd een registratiebewijs op papier meekrijgen als zij een coronaprik hebben gehad.

In het vaccinatieboekje, dat tegenwoordig ook digitaal te gebruiken is, kunnen alle vaccinaties worden geregistreerd. Op deze manier weten mensen waartegen ze zijn ingeënt. Ook is het boekje handig voor op reis.