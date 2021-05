De Amerikaanse autoriteiten hebben het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor gebruik bij twaalf- tot en met vijftienjarigen. De medicijnwaakhond FDA spreekt over een belangrijke stap in de strijd tegen het coronavirus.

De bedrijven meldden in maart dat uit een klinische test was gebleken dat het vaccin veilig en effectief voor de genoemde leeftijdsgroep is.

Het vaccin was al goedgekeurd voor gebruik bij personen van zestien jaar of ouder. Het vaccinadviespanel van Centers for Disease Control and Prevention (CDC) komt naar verwachting woensdag bijeen om zich over de onderzoeksgegevens te buigen en een advies uit te brengen.

Canada was vorige week het eerste land dat het vaccin goedkeurde voor gebruik bij jongere tieners. Voor de Europese Unie buigt toezichthouder EMA zich erover. Een oordeel wordt volgende maand verwacht. In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen tegen COVID-19 gevaccineerd.