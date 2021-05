Het Belgische Overlegcomité buigt zich vanaf dinsdag 9.00 uur over versoepelingen in de komende maanden en de vraag of festivals als Tomorrowland en Pukkelpop dit jaar kunnen plaatsvinden. De druk op de politiek is groot. Premier Alexander De Croo deed een hoop stof opwaaien toen hij afgelopen weekend zei dat "half augustus" weer festivals en andere grote evenementen kunnen plaatsvinden.

Het comité waarin de zes regeringen van België zijn vertegenwoordigd, zal de details bespreken. Dan gaat het om bijvoorbeeld de toegangsvoorwaarden en het maximale aantal deelnemers.

De toegang zou via voorverkoop verlopen en worden beperkt tot Europese burgers (inclusief Britten) die een vaccinbewijs of een negatief resultaat van een PCR-test kunnen voorleggen. Ook de heropening van de cafés en restaurants ligt op tafel.



De terrassen zijn sinds zaterdag weer open. Nu moet worden gekeken of het in juni al mogelijk is om bij horecagelegenheden binnen te zitten, maar dan wel met maximaal vier mensen aan een tafel.