De Indiase variant van het coronavirus, B1.617, is maandag door wereldgezondheidsorganisatie WHO bestempeld als 'zorgelijk'. Specialisten hebben volgens Maria van Kerkhove van de WHO gesproken over de ontwikkelingen rondom de virusvariant, en op basis daarvan besloten de virusvariant als 'variant of concern' te classificeren. Dinsdag komt het WHO met een uitgebreidere toelichting op het besluit, aldus van Kerkhove.

De Indiase variant is mogelijk besmettelijker dan de 'gewone' coronavirusvariant. Van Kerkhove benadrukt dat verder onderzoek nodig is om te onderzoeken in hoeverre de variant besmettelijker is en of de variant bijvoorbeeld invloed heeft op de werking van het vaccin.



Eerder werden de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant van het virus al als 'zorgelijk' aangemerkt. De Indiase variant was dat nog niet omdat er nog niet veel bekend was over de variant. Toch besloten meerdere landen, waaronder Nederland, een vliegverbod in te stellen voor vluchten vanuit India vanwege de zorgwekkende situatie in het land.