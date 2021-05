Het initiatief prullenbakvaccin.nl waarmee mensen zich kunnen aanmelden voor een overgebleven inenting tegen COVID-19 lijkt sympathiek, "maar is geen verstandig idee". Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag desgevraagd.

De vaccins zijn van het RIVM en het is "niet aan anderen" om de middelen te verdelen, aldus het ministerie. Of er stappen ondernomen worden tegen de website, "wordt bekeken".



Huisartsen die vaccins overhebben mogen "in heel speciale gevallen zelf bepalen of iemand een vaccin krijgt" volgens een protocol van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zo benadrukt het ministerie.

Verder moeten artsen zich melden als ze vaccins overhebben. Die worden dan via "vaccinmakelaars" van het RIVM verdeeld. Zij zorgen dat de inentingen eerst bij de kwetsbaren en ouderen terechtkomen. Dat gebeurt bij dit initiatief niet, aldus een woordvoerder van het ministerie.



Volgens het ministerie van VWS wordt weinig vaccin verspild, en is er nog altijd een tekort aan de middelen. Het RIVM gaat er op aanwijzing van de minister over hoe ze worden verspreid en verdeeld. Dat geldt ook voor het middel van AstraZeneca, dat in Zuid-Holland en Gelderland nog niet helemaal uitgeleverd is. "Er zijn dus geen vaccins over."



Prullenbakvaccin.nl is een initiatief van drie artsen en een softwareontwikkelaar die vonden dat een deel van de verspilling van de vaccins (spillage, in vaktermen) voorkomen kan worden. Huisartsen kunnen er overgebleven vaccins aanmelden waarna mensen die een prik willen hem kunnen halen. Mede-initiatiefnemer Marlies Schijven werkt onder meer voor het ministerie. Haar steun voor dit initiatief is op persoonlijke titel, benadrukt zowel prullenbakvaccin.nl als het ministerie.