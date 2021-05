Viruswaarheid gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding waarin de actiegroep intrekking van de coronamaatregelen eiste. Voorman Willem Engel riep op een persconferentie bovendien op maandagavond te komen demonstreren op het Plein in Den Haag. De rechtbank in Den Haag wees de eis van Viruswaarheid maandagochtend volledig af. Engel noemde het "een bizar vonnis".

Volgens de rechter is er voldoende wettelijke basis voor de coronamaatregelen van het kabinet. Maar Viruswaarheid zegt dat feitelijk sprake is van een noodtoestand, zonder dat die daadwerkelijk door het kabinet is uitgeroepen.

Dat zou in strijd zijn met internationaal recht. De rechter bepaalde anders. De actiegroep denkt dat de uitspraak een poging is "om tijd te rekken". "We hadden vanmorgen bovendien een andere rechter verwacht, maar die is kennelijk opzijgezet", zei Engel.



Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat en won aanvankelijk een zaak rond afschaffing van de avondklok. Maar in hoger beroep hield de rechter de avondklok uiteindelijk overeind.