Het Kasteel Bran in Roemenië, beter bekend als het 'kasteel van Dracula', is dit weekend door Roemeense autoriteiten ingezet om het aantal coronavaccinaties in het land te vergroten.

In het Oost-Europese land kreeg tot dusver ruim 21 procent van alle volwassenen een eerste prik, waarmee Roemenië onderaan de EU-ranglijst bungelt qua vaccinatiesnelheid.



Autoriteiten zoeken daarom naar creatieve manieren waarop ze snel meer prikken kunnen zetten. Door het kasteel van Dracula in te zetten als vaccinatielocatie kan Roemenië snel inwoners uit die regio en binnenlandse toeristen vaccineren. Zij krijgen naast de coronaprik ook een gratis tour door het kasteel.