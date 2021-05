Britse familieleden en vrienden mogen elkaar binnenkort weer knuffelen, als het aan de Britse regering ligt. Het is een van de versoepelingen van de coronamaatregelen die premier Boris Johnson morgen zal aankondigen, aldus minister voor Kabinetszaken Michael Gove.

Volgens het Britse stappenplan om uit de coronalockdown te komen, is het de bedoeling meerdere regels over sociale contacten vanaf 17 mei op te heffen. In huis mogen zes mensen of twee huishoudens elkaar dan ontmoeten. Daarnaast kunnen restaurants, cafés en pubs hun klanten weer binnen bedienen. Ook bioscopen, musea en theaters zouden de deuren mogen heropenen.