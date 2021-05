De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zowel in Zeeland als in Amsterdam een illegaal feest beëindigd. Tientallen feestgangers zijn op de bon geslingerd voor het overtreden van de coronaregels.

In Zeeland ging het om een feest op een parkeerplaats aan het Veerse Meer. Er waren ongeveer vijftig jongeren bij aanwezig, laat de politie weten.

De feestvierders maakten er een rotzooi van: langs het meer lagen glasscherven, bierkratten en ander afval. Ook werden bierflessen in het water gegooid. De politie schreef twaalf bekeuringen uit. Ook moest een aantal jongeren onder toezicht van agenten de rommel opruimen.

Bij een bedrijfspand in Amsterdam kregen 43 feestgangers een boete, omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Hoeveel mensen daar bij elkaar waren gekomen, is niet duidelijk. "Tegen de organisator wordt bestuurlijk opgetreden", stelt de politie.