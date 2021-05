Sommige EU-landen zijn mogelijk pas in augustus klaar om reizigers toe te laten met de zogenoemde coronapas.

Met het coronacertificaat kunnen reizigers straks bewijzen dat ze zijn ingeënt, negatief zijn getest of recent een besmetting hebben doorgemaakt en daardoor zijn beschermd. Daardoor moeten landen, met het zomerseizoen voor de deur, weer veilig toeristen en andere reizigers kunnen ontvangen.



Nederland wil er zelf eind juni of begin juli al mee beginnen, maar demissionair premier Mark Rutte sluit niet uit dat andere lidstaten veel meer tijd nemen. De EU-landen moeten het nog eens worden over de regels voor de QR-code waarmee reizigers straks kunnen aantonen dat ze het coronavirus niet met zich meedragen. Als dat volgens plan lukt, worden die regels 21 juni van kracht. De lidstaten hebben in dat geval nog zes weken de tijd om ze in te voeren.