Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil weten of het verstandig is om zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren tegen COVID-19. Hij heeft het RIVM gevraagd uit te zoeken of zwangere vrouwen meer risico lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie.

Als dat het geval is, wil De Jonge weten of dat aanleiding is om zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren. Het departement wacht het advies van het RIVM af, meldt een woordvoerder van het ministerie vrijdag. Wanneer dat komt, is niet duidelijk.

In Nederland wordt sinds kort geadviseerd om alle zwangere vrouwen met het vaccin van Moderna of Pfizer in te enten. Eerst gold dit advies alleen voor vrouwen met een kwetsbare gezondheid.