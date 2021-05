De GGD Utrecht is tot nu toe erg tevreden over de resultaten van het tot laat op de avond vaccineren. Bij de GGD-priklocatie in de Utrechtse Jaarbeurs kunnen mensen sinds half april tot 23.45 uur een afspraak maken om gevaccineerd te worden. Als het aan de GGD ligt, blijft dat ook na juni, wanneer de proef eindigt, gewoon mogelijk.

"We hebben geleerd dat we het aankunnen, dat er animo is en dat we dit ook als realistisch scenario hebben als de grote bulk met vaccins straks komt", aldus een GGD-woordvoerder tegen RTV Utrecht.



De meeste priklocaties in Nederland sluiten om 20.00 uur, maar mogelijk wordt overal de mogelijkheid tot laat vaccineren ingevoerd. Dat is ook afhankelijk van de vaccinleveringen.